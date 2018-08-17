AK Parti duyurdu: ''Bir sürprizimiz olacak...''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş AK Parti 6. Olağan Kongresi ile ilgili bir açıklama yaparak “Genel başkanımızın konuşmasından sonra bir sürprizimiz olacak. Türkiye’nin içinden geçtiği bu önemli süreçte yarın o sürprizi hep birlikte göreceğiz. Bütün dünyaya da buradan bir mesaj vermiş olacağız” dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti 6. Olağan Kongresinin ‘Millet bir hedef bir’ sloganıyla yapılacağını belirterek, "Türkiye’nin içinden geçtiği bu önemli süreçte yarın o sürprizi hep birlikte göreceğiz. Bütün dünyaya da buradan bir mesaj vermiş olacağız. Genel başkanımızın konuşmasından sonra sahnede tüm dünyaya vereceğimiz mesajımızı da birlikte izlemiş olacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, yarın saat 11.00’de Ankara Spor Salonunda gerçekleştirilecek partisinin 6. Olağan Kongresine ilişkin yapılan hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ataş, İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir’in başkanlığında tüm milletvekilleri ve milletvekili olmayan birimlerde çalışanlarla birlikte 100’e yakın kişinin görev yaptığını, alt birimlerdekiler de katılırsa kongreye hazırlık çalışmalarında 400’e yakın kişinin fiilen çalışmaları sürdürerek bugüne gelindiğini ifade etti. Ataş, “Ankara Kapalı Spor Solunumuz kongreye hazır vaziyette. Yarın genel başkanımızın salona saat 11.00 gibi teşriflerini bekliyoruz. 11.00’de genel başkanımızın teşrifleriyle kongreyi başlatmış olacağız. Türkiye'mizin 972 ilçesinden ve 81 ilinden tüm teşkilat mensuplarımız, delegelerimiz davet edildiler. 972 ilçesinden ve 81 ilimizden de kongremize çok büyük katılım olacağını ümit ediyoruz. Her kongremiz bizim bir şenlik havasında. Bayram şenliği havasında geçer. Coşkulu kongreleri yapan bir parti konumundayız. Bu anlamda da Türk demokrasisine kongrelerini en coşkulu şekilde yapan bir parti olarak siyaset tarihine örnek olan kongrelerimizi yapıyoruz. İnanıyorum ki yarın yapacağımız 6. Olağan Kongremizde bir kez daha tüm partilere ve dünya demokrasisine örnek olacak bir coşkuyla heyecanla yapılmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

“TOPLAM BİN 457 DELEGEMİZ VAR”

“Partimizin tabi delegeleri ve seçilmiş delegeleri olmak üzere toplam bin 457 delegemiz var” diyen Ataş, bu delegelerin bir kısmının mazeretleri sebebiyle katılamayacak 15-20 delegenin dışındaki bütün delegelerin katılacaklarını kaydetti.

Delegelere Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kalem hediye edeceklerini söyleyen Ataş, AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar ki tüm icraatlarını, yapmış olduğu hizmetleri içeren eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ve kültürel faaliyetler noktasında basılmış hazırlanmış 4 tane kitapçık ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken hapse girmeden önce okuduğu şiir kitabının da CD ortamında delegelere hediye edileceğini anlattı.

AK Parti kongrelerinin bir şenlik havasında geçtiğini hatırlatan Ataş, 6. Olağan Kongre süreçlerinde illerde salonda yapılan kongrelerin haricinde salonların dışında da büyük mitinglerin yapıldığını onlara da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın katıldığını ifade etti.

"‘MİLLET BİR HEDEF BİR’ SLOGANIYLA KONGREMİZİ YAPIYORUZ"

Ataş, “Yarın da salonun dışında coşkulu bir kalabalık bekliyoruz. Genel başkanımız kongrede de salona girmeden önce dışarıdaki tüm davetlilere hitap edecek, sonrada salonumuza teşrif edecekler. Sahnede yazdığı gibi ‘Millet bir hedef bir’ sloganıyla kongremizi yapıyoruz. Partimizin bugüne kadar kullanmış olduğu müzikleri kullanmakla birlikte yeni bir müziği de hep birlikte dinlemiş olacağız” açıklamasında bulundu.

“GENEL BAŞKANIMIZIN KONUŞMASINDAN SONRA BİR SÜRPRİZİMİZ OLACAK”

Yurt içinden siyasi partilere davet gönderildiğini bildiren Ataş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yurt dışından 52 devlet başkanına bizzat genel başkanımızın davetiyle davet edildi. Bizim davet ettiğimiz yurt içi ve yurt dışı basın mensubu sayımız 600’ün üzerinde. Sendika başkanları siyasi parti temsilcileri Ankara’da bulunan büyükelçilikler, yurt dışı temsilcilikler bunların hepsi davet edildiler. Şehit aileleri, gazi aileleri, yaşlılar ve engelli kardeşlerimizden oluşan vatandaşlarımız kongremize davet edildi. Toplumun her kesimini temsilen kongremizde bir temsilci bulunacak. Hiçbir sivil toplum örgütünü Ankara merkezli genel başkan merkezli hiçbirisini ihmal etmedik. HDP’nin dışındaki bütün partilere davet gitti. Katılacağını belirten 8 tane siyasi parti oldu. Genel Başkanımızın konuşmasından sonra bir sürprizimiz olacak. Türkiye’nin içinden geçtiği bu önemli süreçte yarın o sürprizi hep birlikte göreceğiz. Bütün dünyaya da buradan bir mesaj vermiş olacağız. Genel başkanımızın konuşmasından sonra sahnede tüm dünyaya vereceğimiz mesajımızı da birlikte izlemiş olacağız.”

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Ataş, sürprizin kongreye katılacak bir kişinin mi olacağının sorulması üzerine, “Tüm dünyaya verilecek bir mesaj olacak diye düşünüyoruz. Onu yarın genel başkanımızın konuşmasından sonra sahnede izlemiş olacağız. Bir kişi değil, bir kişiden fazla. Sürpriz olarak bekleyelim” dedi.