''AK Parti eliti Titanik sendromu yaşıyor''

"'Titanik sendromu, batmakta olan bir geminin hiç batmayacağını sanıp hayatlarına olduğu gibi devam eden insanlar için kullanılıyor."

TBMM'ye gelen köprü cezalarına af, bir kasabanın isminin değiştirilmesi, hurda teşviki gibi düzenlemeler içeren torba yasa teklifine muhalefet partileri şerh düştü. CHP, “Türkiye gemisi nerede ise batırılmaya çalışılmakta” derken HDP’den de AK Parti’nin tutumu ve ekonomik kriz için “Titanik sendromu yaşanıyor” yorumu geldi. İyi Parti'den de yasama kalitesini düşüren torba yasaya tepki gösterdi.

"'Titanik sendromu, batmakta olan bir geminin hiç batmayacağını sanıp hayatlarına olduğu gibi devam eden insanlar için kullanılıyor."

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek oy çokluğuyla kabul edilen teklifle ilgili CHP şerhinde, siyasetçilerin çok sık kullandıkları “Hepimiz aynı gemideyiz” ifadesi hatırlatıldı; “Doğrudur herkes aynı gemidedir ama bazıları mürettebat bazıları yolcudur. Siyasetçiler, mürettebatın en yetkili ve sorumlu kesimini oluştururlar.

Yolcuların güvenliği ve memnuniyetinden sorumludurlar. Kaptan ve mürettebatın gemiyi yüzdürmesi, rotasına oturtması ve hızlandırması beklenen, makul tavırdır. Teşbihte hata olmaz denir; Türkiye gemisi nerede ise batırılmaya çalışılmaktadır” dendi.

Cumhuriyet tarihinin en derin kriz döneminde Meclis’e bir kasabanın adının değiştirilmesi, bir döner sermaye işletmesine kurumlar vergisi muafiyeti tanınması, TRT disiplin mevzuatı gibi acil ve krizin çözümü ile bağlantılı olmayan konular getirilmesi eleştirildi, “Gündemle ilgili tek konu İstanbul’da köprü geçiş cezalarının affına yönelik maddedir. Gündemle ilgili bu madde de krizle değil İstanbul seçimiyle ilgilidir” denildi.

"Köprü cezalarına 2. af aciziyet göstergesi"

Teklifle belirlenen zaman aralığında araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen kişilere verilen cezalarının tahsilatından varsa yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesinin sağlanması yönünde düzenleme getiriyor. Komisyon görüşmeleri sırasındaki açıklamalara göre 275 bin tutanağa ait 310 milyon TL ceza tutarı affı söz konusu. Şerhte bu düzenleme için, “Uygunsuz seçim yatırımı olarak da niteleyeceğimiz söz konusu düzenlemeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin hukuksuz bir şekilde iptal edilmesinden sonra tekraren ihtiyaç duyulması iktidarın aciziyetinin bir göstergesidir” denildi.

"Titanik sendromu yaşanıyor"

HDP şerhinde de ekonomideki olumsuz tabloyla ilgili geniş bir değerlendirme yapıldıktan sonra “gemi su almaya başladı” denildikten sonra şu değerlendirme yapıldı:

“Alt güvertede bulunan yoksullar, emekçiler, KOBİ’ler, memurlar, işçiler, borçlular krizin yükünü taşıyamamaya başladı. Üst güvertedekiler ise geminin su aldığını görmelerine rağmen üst güvertelerde olmanın kibrine kapılıp lüks, şatafat ve israfa devam ediyor. Esasında ünlü Titanik filminin son kısımlarında yaşanan ve daha sonra siyaset bilimciler tarafından Titanik Sendromu diye adlandırılan -yani, gemi batarken yoksulların batan gemiden olumsuzlukları pay etmesine, yukarıdakilerin ise kibirleri ile gemi batmıyormuş gibi lükslerine devam ettiğine işaret eden- sendrom, AK Parti eliti ve bugünkü ekonomik krizin benzetmesi olarak geçerliliğine devam etmektedir.”