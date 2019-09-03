AK Parti eski bakandan olay yaratacak sözler !

AK Parti’nin kurucusu ve eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, açıklamalarda bulundu.

Tarafsız Haber Ajansı’ndan Mehtap Gökdemir'e konuşan Yakış, Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı’nın AK Parti’den kesin ihraçlarının istenmesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Nedenlerine bakmak lazım. İşlediği ileri sürülen disiplinsizlik cezası partiden ihraç gerektiren bir şey mi ona bakmak lazım. Eğer sırf bu son girişimleri nedeniyle yapılıyorsa yanlıştır. Çünkü siyasette insanların fikir ayrılığı içine düşüp başka bir siyasi oluşum meydana getirmeye çalışmaları demokratik bir şeydir ama bunun dışında somut bir suç işlenmiş gibi bir şey varsa onu kanıtlamadıkları sürece bence yanlış olur.”

“KÖŞE YAZISI YAZDIĞIM İÇİN İHRAÇ EDİLMİŞTİM”

Kendisi de AK Parti’den ihraç edilen Yakış, “O tarihte Türkiye’de, Türk kanunlarına göre çıkan bir gazete de günlük gazetede makale yazdığım için köşe yazısı yazdığım için ihraç edilmiştim. Bu bir ihraç nedeni olmaması lazımdı” diyerek şöyle devam etti:

“Şimdi de bakmak lazım, gerekçelerine iyi bakmak lazım, eğer gerekçe sadece ‘neden başka bir parti kurmaya tevessül ediyorsunuz’ konusuna dayanıyorsa bu yanlıştır, çünkü insanların diledikleri zaman bir partiden ayrılıp bir başka parti kurmaya onun için teşebbüste bulunmaya yetkileri vardır. Böyle bir nedenle ihraç ediliyorsa yanlıştır ama ayrıca somut bir suç varsa ona bakmak lazım.”

“PARTİ O İDEALLERDEN ÇOK UZAKLAŞMIŞ OLARAK GÖRÜYORUM”

AK Parti’ye ilişkin de Yakış, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kurucuyum. Bu harekete katılmaya beni sevk eden ideallerden çok azının şu anda partide mevcut görüyorum. Parti o ideallerden çok uzaklaşmış olarak görüyorum. Üzülüyorum tabii.

“GEMİ SU ALMAYA BAŞLADI”

Partinin zamanla güç kazanmasının sonucu olarak sosyal bilimlerde bir kural vardır, her iktidar bozar, mutlak iktidar mutlaka bozar, diye söylerler. AK Parti’de güç kazandıkça bir bozulma sürecine girdi.

“GEMİ SU ALMAYA BAŞLAYINCA ÖNCE FARELER KAÇAR”

Şu anda içinde bulunduğu durumu gemi su almaya başlamış olarak görüyorum. Gemi su almaya başlayınca önce fareler kaçar diye bir söz vardır. Öyle zannediyorum sayın Cumhurbaşkanımızın şu anda etrafında, yakınında, yakın çevresinde bulunan birçok insan var, bunların bir kısmı orada kendilerine bir yer bulmak amacıyla gitmişler ve sayın Cumhurbaşkanını yanlış yönlendiriyorlar. Gemi su almaya başladığında önce onlar Cumhurbaşkanı’nın etrafından uzaklaşacaklardır.