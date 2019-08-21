AK Parti Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na müşavir atandı

AK Parti İstanbul Eyüp İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cihat Biradlı, ilçe başkanının 'desteğiyle' İçişleri Bakanlığı'na bakan müşaviri olarak atandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'na yapılan bu atama, liyakat tartışmalarını gündeme getirdi.

Biradlı, Twitter hesabından bu göreve atandığını şu ifadelerle duyurdu:

"İlçe Başkanım Adem Koçyiğit'in desteği ile İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'nun teveccühüyle, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile İçişleri Bakanlığı'na bakan müşaviri olarak atandım. Tebrik ve destek mesajlarını esirgemeyen herkese teşekkür ederim.

"İçişleri Bakanlığı'ndaki görevime atanmamdan ötürü, 16 Nisan 2018 tarihinden bu yana sürdürmüş olduğum Adalet ve Kalkınma Partisi Eyüpsultan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden 19 Ağustos itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım."

Yeniçağ'ın haberine göre, Biradlı'nın ataması sınavsız ve mülakatsız yapıldı.