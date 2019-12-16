AK Parti Genel Merkezi'nde peşpeşe ''çok özel'' zirve!

AK Parti’nin tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın her hafta bazı Genel Yayın Yönetmenlerini ve köşe yazarlarını genel merkez binasında “brifing”e davet ettiği gündeme geldi.

AK Partili Mahir Ünal’ın organize ettiği brifinglere bakanların da katıldığı öne sürüldü.

Gazete Pencere’nin haberinde, “Ak Parti’nin medya ile ilişkilerinde yeni bir döneme girildi. Mahir Ünal sorumlu olduğu alanda işi sıkı tutuyor. Her hafta bazı Genel Yayın Yönetmenleri ve köşe yazarları genel merkez binasında ‘brifing’e davet ediliyor. Yazılmamak kaydıyla verilen ‘brifinglere’ her seferinde farklı bir bakan katılıyor” ifadeleri yer aldı.