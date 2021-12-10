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AK Parti Hatay'ı unuttu, sosyal medya karıştı

AK Parti Hatay'ı unuttu, sosyal medya karıştı

AK Parti'nin resmi internet sitesinde iller bölümünde Hatay'ın yer almaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Vatandaşlar bugün AK Parti'nin resmi web sitesine girdiklerinde dikkat çeken bir noktayla karşılaştı. İnternet sitesinin üst menüsünde bulunan "İller" sekmesine tıklayınca karşılarına 80 ilin tamamının çıkmasına rağmen listede Hatay'ın bulunmadığını fark eden kullanıcılar sosyal medya üzerinden konuya dikkat çekti.

LİSTEDE HATAY'IN BULUNMAMASI GÜNDEM OLDU
Alfabetik sıraya göre Adana'dan başlayan Zonguldak'a kadar devam eden 80 ilin tamamının yer aldığı iller listesinde Hatay'ın bulunmaması çeşitli yorumlara neden olurken, çok sayıda vatandaşın fark ettiği eksiklik bir anda gündem oldu.

HATAY YOK AMA BRÜKSEL VAR
Öte yandan listede Hatay'ın bulunmamasına rağmen Belçika'nın başkenti Brüksel'in yer alması ise ayrı bir merak konusu oldu. Brüksel linkine tıklayan kullanıcıların karşısına AK Parti Brüksel Avrupa Birliği Temsilciliği'nin sayfası çıktı.

Etiketler ak parti hatay internet sitesi
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