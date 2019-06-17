AK Parti ile MHP arasında ''bankamatik memuru'' krizi

Kırşehir’in Mucur ilçe belediyesini MHP'den devraldıktan sonra iki çalışana araç saydıran daha sonra da 17 kişiyi işten çıkarmasıyla gündeme gelen AKP’li Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, önceki döneme ait belediye borcunu açıkladı. Önceki dönemden belediyenin 43 milyon 176 bin 248 lira borcu olduğunu belirten Atılgan, "ATM Memurlarına 137 milyar 654 bin lira (137 bin 654 lira) ödenmiş. Öyle bir duruma gelmiş ki alınan personelin tamamı teknik personel olmuş. Belediyeye gelmeden maaşlarını almışlar" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonundaki halk gününde konuşan AKP’li Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, 10 yıllık MHP’li dönemi eleştirdi. Belgelerle konuştuklarını söyleyen Yılmaz, Mucur'da 2009-2019 yılları arasında yapılamayan ve oluşan çok ciddi sorunlar olduğunu dile getirerek önceki belediye yönetimi suçladı.

“MENFAATLERE UYGUN KARARLAR ALINMIŞ”

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre toplantıda başkan Yılmaz, “Şahısları korumak için ve bazı şahısların menfaatine uygun kararlar alınmış. Belediyenin binaları ve ekipmanlarının bakımları yapılmadığı gibi birçoğu da atıl halde bırakılmıştır. Eğer bizler görev yaptığımız dönemde usulsüz, yanlış ve gereksiz herhangi bir iş varsa bizleri uyarsınlar. Kendimizi ve şahısları korumak, kollamak için herhangi bir karar çıkarmaya çalışırsak, belediye meclis üyelerimiz imza atmasın ve herkes de engellesin” diye konuştu.

“TESİSLER KULLANILMAZ HALE GELMİŞ”

“Belediyenin binaları ve ekipmanlarının bakımları yapılmadığı gibi çoğu da atıl halde bırakılmış” diyen Yılmaz, “Belediyenin binaları ve ekipmanlarının bakımları yapılmadığı gibi çoğu da atıl halde bırakılmış. Belediye alanlarında çalışan işçiler kendi alanları gibi devlet alanlarını kullanmışlar. İstihdam oluşturmak için açtığımız kilit parke fabrikamız dahi kullanılamaz hale gelmiş” ifadelerini kullandı.

ALINAN HİÇBİR PERSONEL NORM KADROYA UYMUYOR

0 yıllık dönemde belediye çok sayıda personel alındığını aktaran Yılmaz, işten çıkarmalarla ilgili de kendisini şöyle savundu: “Alınan personelin tamamı teknik personel olmuş. Yaşanan durumla ilgili iç denetçi ve müfettiş talep ettik. Alınan meclis kararlarına göre hiçbir personel norm kadroya uymuyor”

2 ATM MEMURUNA 137 BİN 654 LİRA ÖDENMİŞ

Belediyede işe gelmeden maaşlarını alan ATM memurları olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Atılgan Yılmaz, “ATM Memuru olarak adlandırılan ve işe gelmeden maaş alan 2 kişiye 137 milyar 654 bin lira (137 bin 657 lira) ödeme yapılmış. Bu arkadaşlar, Mucur ilçesinde yoklar. Seçim öncesi gelmiş bir tanesi görevlendirme yapılmış gözüküyor. Belediyeye gelmeden maaşlarını almışlar. Şuanda Mucur Belediyesi fazla personel çalıştırıyor. Ayrıca kilit parke çalışması için ödenen bedel belediye hesaplarında yok” dedi.

TOPLAM BORCU 43 MİLYON 176 BİN 248 LİRA

Belediyenin borcuyla ilgili de bilgi veren Yılmaz, “Belediyenin toplam borcu 43 milyon 176 bin lira. Bunun 35 milyon 787 bin lirası kamu borçları. 4 milyon 925 bin lirası kredi borçları. Ticari borçlar 3 milyon 283 bin lira. Teminatlar 180 bin lira” diye konuştu.

