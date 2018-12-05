AK Parti ile MHP bu ilçelerde aday göstermeyecek

Yerel seçimlerde ittifak kararı alanı AK Parti ile MHP'nin İstanbul'un 3 bölgesi için sürpriz bir karar aldığı öne sürüldü.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya aldığı duyumu "WhatsApp üzerinden Türkiye ile yazışmaya başlayıp, “akıllıca yolun ne olduğunu” sorgulamaya başladım. Sonunda beklediğin yanıt geldi…" sözleri ile aktardı.

AK Parti ile MHP’nin karşılıklı jestlernin devam ettiğini belirten Sarıkaya'nın aktardığı bilgilere göre, "İstanbul’un üç bölgesinden birer ilçe MHP’ye bırakılacak. AK Parti bölgelerin her birinden birer ilçede belediye başkan adayı göstermeyecek. Benzer şekilde yine üç bölgeden oluşan Ankara’da da her bir bölgeden birer olmak üzere üç ilçede MHP çıkaracak AK Parti göstermeyecek. Ancak Ankara’da zaten Polatlı ve Etimesgut’ta geçen seçim MHP kazanmıştı, MHP lideri Bahçeli de bir süre önce buralardaki adaylarını ilan etmişti. Polatlı birinci, Etimesgut ise üçüncü bölgede bulunuyor. Eğer plan bu şekilde işleyecek ise MHP’ye ikinci bölgede yer alan; Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar ilçelerinden birinden aday göstermesi istenecek. AK Parti 2’nci bölgedeki o ilçede aday çıkarmayacak."

AK Parti ve MHP'nin İzmir ve Bursa'da da aynı plan üzerinde anlaştığını belirten Sarıkaya "Benzer şekilde iki bölgeli İzmir ve Bursa’da da 2 ilçede MHP aday gösterecek." dedi.