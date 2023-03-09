AK Parti ile MHP deprem bölgesindeki kadınlar için teklife de hayır dedi

HDP’nin deprem bölgesinde kadınların yaşadığı sorunların araştırılması önerisi, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

HDP’nin deprem bölgesinde kadınların yaşadığı sorunların araştırması için verdiği önergenin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesi önerisi, AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Afet öncesi de zaten kolay erişilir değildi, ancak şimdi şiddetle mücadele mekanizmalarına erişim daha da zorlaştı. AFAD görevlilerinin birçoğu da şiddet gören kadınları nasıl ve nereye yönlendireceklerini bilmiyorlar" dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda bugün, HDP’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kadınların yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na daha önce verdiği önergenin bugün görüşülmesi önerisi görüşüldü.

Önerge üzerinde söz alan HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Kadınlar, deprem felaketinin yarattığı yıkımın ağırlığını, kendilerine yüklenen cinsiyetçi roller ve beklentiler nedeniyle çok daha derin yaşıyorlar. Depremin ardından dağıtılan yardımlar için kuyruğa girme konusunda yalnız kalıyor; su sıkıntısının olduğu koşullarda çadırın, eldeki kıyafetlerin temizliğini sağlayabilmekte zorlanıyorlar. Yaşam koşullarının güçlüğü, kadınların bakım verme yükünün zorluğunu da katlıyor" dedi.

"GÖREVLİLER ŞİDDET GÖREN KADINLARI NASIL YÖNLENDİRECEKLERİNİ BİLMİYOR"

Kerestecioğlu, "Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, depremin ikinci haftasında afet bölgesinden gözlemlerini aktardı. Depremde resmi kurum binaları da zarar gördüğü için kurumların adresleri de değişmiş durumda. Ancak bölgede yaşayan ya da destek sağlamak için orada bulunanların yer değiştiren kurumlara dair bilgisi yok. Bu kurumlardan destek almak isteyen kadınlar, bu kurumlara nasıl ulaşacaklar? Afet öncesi de zaten kolay erişilir değildi, ancak şimdi şiddetle mücadele mekanizmalarına erişim daha da zorlaştı. AFAD görevlilerinin birçoğu da şiddet gören kadınları nasıl ve nereye yönlendireceklerini bilmiyorlar" diye konuştu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar da "Artık kelimelerin bittiği, sözlerin bittiği, konuşmaktan daha çok icraat yapacağımız zamanları yaşamak istiyoruz. Her seferinde ‘yapılacaktır’, ‘edilecektir’, ‘önüne geçilecektir’, ‘kadına şiddet son bulacaktır’ diye bu kürsüden yüzlerce kez söylüyoruz ama maalesef bunun karşılığı olmuyor, bundan sonra da ben şahsen olacağını düşünmüyorum" dedi.

"KADINLAR GÜVENLİK SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA"

CHP adına söz alan Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise "Türkiye’de ne yazık ki kadın olmanın bedeli her alanda çok ağır. Deprem yıktı hepimizi, en çok da kadınları. Ölen eşine, çocuğuna, kızına mı yansın, tek başına geride kalmanın hüznüyle mi kahrolsun, hayat şartlarıyla mı baş etsin, dertlensin… Kadınların yükü gerçekten bu alanda çok ağır. Depremin en büyük yükü kadınlar ve çocuklar üzerine oldu ne yazık ki. Depremde kadınlar açıkta. Kadınlar açlıkla ve yoksullukla ne yazık ki uğraşıyorlar. Depremde kadınlar şiddet görüyor. Depremde kadınlar ne yazık ki güvenlik sorunuyla karşı karşıya" diye konuştu.

AK PARTİLİ KATIRCIOĞLU:

Önerge üzerinde konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Tarihe bir not düşmek üzere belirtmek isterim ki deprem bölgesinde karşılaştığım manzara şuydu; 1924 Erzurum depreminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Devletimizden ne istersin’ sorusuna vatandaşlarımız nasıl ‘Devletimiz var olsun Paşa’m’ dediyse bugün yine aynı inanç ve şuurla vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan istediği tek şey, ‘Devletimiz var olsun, bu yaraları hep birlikte sararız’ olmuştur" diye konuştu.

HDP’nin önerisi, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

ANKA