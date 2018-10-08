AK Parti ile MHP'nin ittifak görüşmesi sonrası açıklama

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri başladı. Görüşmede, AK Parti'yi Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP'yi ise Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz temsil etti.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Yerel seçimlerde, genel seçimlerde olduğu kadar rahat bir ittifaktan söz etmiyoruz. Çünkü genel seçimlerde ittifakın ya da ittifakların yasal altyapısı vardı. Şimdi burada böyle yasal altyapı olmadığı için zorluk var. Bunları da her iki parti heyetleri olarak görüşerek, bazı konularda teknik çalışmalarımızı sürdüreceğiz, tekrar bir araya geleceğiz. Nihayetinde bizlerde oluşan ortak kanaati, her iki parti heyeti de kendi genel başkanlarına arz ederek, burada sonuç alınması yolunda hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MHP'li Semih Yalçın ise şunları söyledi: "Çok faydalı görüşme gerçekleştirdik. Heyetlerimiz görüşmeye devam edecek, saygı değer genel başkanlara sonuçları iletecek. Her iki partinin nasıl tavır alacakları belli olacak."