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  4. 01 Mart 2018 21:53

AK Parti ile SP arasında sürpriz görüşme

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop Saadet Partisi Genel Merkezi'ne giderek SP lideri Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

AK Parti ile SP arasında sürpriz görüşme
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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Merkezine gelerek SP lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. İkili arasında görüşme sona erdi. Karamollaoğlu yaptığı açıklamada, 'İttifakla ilgili görüşümüz belli, gündemimizde yok dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Merkezine gelerek SP lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. İkili arasında görüşme sona erdi.

Karamollaoğlu yaptığı açıklamada, "İttifakla ilgili görüşümüz belli, gündemimizde yok." dedi.

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