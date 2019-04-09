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  4. 09 Nisan 2019 15:19

AK Parti İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için başvuru yaptı

AK Parti, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya tam kanunsuzluk itirazı başvurusu yaptı.

AK Parti İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için başvuru yaptı
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AK Parti İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için YSK'ye "tam kanunsuzluk" itirazı başvurusu yaptı.

Büyükçekmece'ye yapılan itiraz ile olağanüstü itirazın birlikte değerlendirilerek karar verilmesini isteyen AK Parti, Büyükçekmece'de 11 bin 186 seçmenin usulsüz olarak kaydının yapıldığını ve mükerrer oy kullanıldığını iddia ederek tam kanunsuzluk" gerekçesiyle İstanbul'daki seçimlerin iptalini istedi.

AK Parti, kendisi dışında herkesi suçladı
Seçim sonuçlarına ilişkin son itiraz yoluyla ilgili kararın yarın verilmesi bekleniyor. 

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