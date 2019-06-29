AK Parti İstanbul'a 180 bin seçmeni taşımış

23 Haziran seçimleri geride kaldı. Ekrem İmamoğlu yüzde 54.2 oy alarak, AK Parti ve MHP’nin adayı Binali Yıldırım’a 806 bin oy fark attı. Yaklaşık 10 puanlık büyük fark ile İmamoğlu’nun seçimi kazanması, AK Parti içinde ciddi tartışmalara neden oldu.

AK Parti’nin İstanbul seçimindeki büyük fark yiyerek hezimete uğraması konuşulmaya devam ederken, hükümete yakın Türkiye gazetesinin yazarı Fuat Uğur bugünkü yazısında dikkat çeken bir bilgi verdi. Fuat Uğur, AK Parti’nin İstanbul seçimi için Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden 180 bin seçmeni İstanbul’a taşıdığını yazdı. “AK Parti’nin seçimde oy kullanmak üzere Anadolu’nun çeşitli illerinde olan İstanbul ikametli seçmenleri getirmek için yaptığı organizasyonda çok küçük ölçekte de olsa bazı aksamalar oldu. Bu konuda İl Başkanı Bayram Şenocak’a sıkıntısı olanların taleplerini iletince İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda bu organizasyonu yöneten Ömer Ayberk Cengiz beni aradı” diye yazan Fuat Uğur, “Ömer Ayberk Cengiz tam 180 bin kişinin AK Parti Genel Merkezi tarafından organize edilerek otobüslerle ve trenlerle İstanbul’a taşındığını söyledi. Müthiş bir organizasyon. Dile kolay, tam 180 bin kişi” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin 180 bin seçmeni Anadolu’dan getirmesi ve buna rağmen büyük bir fark yemesi, hezimetin çok daha büyük olduğu gerçeğini ortaya çıkardı. AK Parti’nin İstanbul seçimindeki hezimetinin bu ayrıntısı da, Fuat Uğur’un yazısıyla açığa çıktı.