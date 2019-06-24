AK Parti İstanbul'da tam 11 ilçeyi kaybetti!

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından ortaya çıkan ayrıntılar AK Parti'nin sadece Büyükşehir'de değil ilçelerde de büyük kayıplar yaşadığını ortaya koydu.

10 milyonu aşkın İstanbullunun sandık başına gittiği seçimde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 54'ünü alarak yarışı önde tamamladı ve en yakın rakibi Binali Yıldırım'a ciddi bir fark attı.

31 Mart'ta yapılan seçimlerde İstanbul'un 39 ilçesinin 16'sında Ekrem İmamoğlu 23'ünde ise Binali Yıldırım sandıktan birinci çıkmıştı. Bu seçimde ise İstanbul'daki tablo da değişti. 23 Haziran'da İstanbul'un 39 ilçesinden 27'sinde Ekrem İmamoğlu, 12'sinde ise Binali Yıldırım galip geldi.

31 Mart'ta 16-23 'yenilen' İmamoğlu, bugünkü seçimde 27-12 öne geçti. İmamoğlu bugünkü seçimlerde; Şile, Fatih, Bayrampaşa, Çekmeköy, Beyoğlu, Zeytinburnu, Bahçelievler, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ve Eyüp Sultan'ı AK Parti'nin elinden aldı.

