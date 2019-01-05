AK Parti İzmir adaylarını açıklıyor

AK Parti’nin İzmir’deki belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Halkapınar Spor Salonu’nda düzenlenen törenle birazdan açıklanacak.

Kürsüye ilk çıkan AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci oldu. Zeybekci, "İnşallah 31 Mart'ta bizler hep birlikte bir gurur günü yaşayacağız" dedi.

"MAZERET YOK YOLA DEVAM" DİYORUZ'

Zeybekci açıklamasında, "Allah’ın izniyle zatıalinizin talimat ve destekleriyle İzmir’imiz bu yarışta hakkettiği yere ulaşacaktır. 31 Mart İzmir için tarihi bir gün olacaktır. İzmir’imiz bahaneler ve mazeretler nedeniyle bu gelişimi büyük oranda ıskalamıştır. Bugün itibariyle İzmir’imizde mazeretler dönemi bitecektir. Artık 'mazeret yok yola devam' diyoruz" ifadelerine yer verdi.

"İNSANIN RIZASININ ALINMADIĞI İŞTEN HAYIR GELMEZ"

"31 Mart akşamına kadar İzmir’de gönülleri fethedeceğiz. Ayrıştıran değil birleştiren olacağız." diyen Zeybekci, "İnsanın rızasının alınmadığı işten hayır gelmez. Gönül kırmayacağız. Bugüne kadar gönül kırmadık, söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir sözümüz yoktur. Asla yalan söylemeyeceğiz. Söz verdik mi canımız pahasına tutacağız. Emanete hıyanet etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz." dedi.