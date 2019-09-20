SON DAKİKA
METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ; İŞ ÇIKIŞI KABUS OLACAK!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 20 Eylül 2019 09:35

AK Parti kadrolarında da kopmalar başladı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ihraç edilmesiyle AK Parti’de başlayan üyelik istifalar yerini kadrolarda yaşanan istifalara bıraktı. İstanbul'da Milli Görüş'ün kalesi olarak bilinen Sultanbeyli'de AKP kadrolarında resmi görevde olanlardan ilk istifa geldi.

AK Parti kadrolarında da kopmalar başladı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

AK Parti Sultanbeyli Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Ahmet Çelik, yönetim kurulu ve mahalle başkanları ile birlikte AK Parti’den istifa ettiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Çelik ve istifa eden AK Parti'li gençler, Davutoğlu ile beraber hareket edeceklerini açıkladı.

Çelik paylaşımında, “Gördüğümüz lüzum üzerine aktif görevde bulunduğum ak parti Sultanbeyli gençlik kolları teşkilat başkanlığı görevimden ve ak parti üyeliğimizden gençlik kolları yönetim kurulu üyesi ve gençlik kolları mahalle başkanlarımız ile birlikte istifa etmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ak parti , ahmet davutoğlu , istifa , yeni parti , teşkilat
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM