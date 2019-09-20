AK Parti kadrolarında da kopmalar başladı

AK Parti Sultanbeyli Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Ahmet Çelik, yönetim kurulu ve mahalle başkanları ile birlikte AK Parti’den istifa ettiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Çelik ve istifa eden AK Parti'li gençler, Davutoğlu ile beraber hareket edeceklerini açıkladı.

Çelik paylaşımında, “Gördüğümüz lüzum üzerine aktif görevde bulunduğum ak parti Sultanbeyli gençlik kolları teşkilat başkanlığı görevimden ve ak parti üyeliğimizden gençlik kolları yönetim kurulu üyesi ve gençlik kolları mahalle başkanlarımız ile birlikte istifa etmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.