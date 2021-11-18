AK Parti Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir hastanesinde vefat etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi. 64 yaşında vefat eden Kılıç, üzün süredir çeşitli hastalıklarla mücadele ediyordu.
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