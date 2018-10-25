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  4. 25 Ekim 2018 14:16

AK Parti karıştı ! Melih Gökçek'ten Yazıcı'ya çok sert cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın, ''İş olsun diye görevden alınmadı'' sözlerine Melih Gökçek'ten yanıt geldi. Gökçek, ''Sabrımı taşırma, vallahi tozunu atarım'' dedi.

AK Parti karıştı ! Melih Gökçek'ten Yazıcı'ya çok sert cevap
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yerel seçimde MHP'nin adayı olacağı iddia edilen Melih Gökçek ile ilgili soruya, "Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım." cevabını vermişti.

GÖKÇEK'TEN SERT CEVAP

Melih Gökçek bu sözlere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Gökçek, Twitter hesabından paylaştığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

"Ya sabır Celle Celalühü... Davama zarar vermemek için susmaya devam ediyorum. Benimle ilgili kamuoyunun önüne çıkamayacak bir suçum varsa açıklamazsan namertsin... Hadi yiğitsen devam et. Sabrımı taşırma, vallahi tozunu atarım!"

melih gökçek , hayati yazıcı
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