  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. AK Parti, Kılıçdaroğlu'nun sözünü dinlemeye karar verdi: Bakanlık kuruluyor!

AK Parti, Kılıçdaroğlu'nun sözünü dinlemeye karar verdi: Bakanlık kuruluyor!

AK Parti, Kılıçdaroğlu'nun sözünü dinlemeye karar verdi: Bakanlık kuruluyor!

Türkiye’de mülteci, sığınmacı ve geçici koruma altındaki yabancılarla ilgili yaşanan tartışma ve gerilim sürerken, AK Parti içinde de Göç Bakanlığı kurulması seçeneğinin değerlendirmeye alındığı belirtildi.

Afganistan’dan gelen yeni göç dalgası ihtimaliyle beraber AK Parti içinde hem mevcut sığınmacıların topluma uyumu hem de yeni göç dalgalarına hazırlıksız yakalanılmaması açısından bu alana özgü müstakil bir bakanlık seçeneği masaya yatırıldı.

Milliyet'ten Aslı Altay Karataş'ın haberine göre AK Parti içinde Göç Bakanlığı kurulması seçeneğinin değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

Türkiye'ye göç sorunu için özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde "mülteci sorunu yaşıyoruz. Peki senin Göç Bakanlığın var mı? Yok" diyerek AK Parti iktidarını eleştiriyordu.

Etiketler göç bakanlığı kemal kılıçdaroğlu recep tayyip erdoğan chp muhalefet ak parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Bu anlaşmadan MHP'nin haberi var mı ?''
Canlı yayında Erdoğan'a sufle veren gazeteci ortaya çıktı: ''Ben söyledim''
Palet fabrikasında korkutan yangın
Otomobilde ÖTV matrahları değişti! Hem 0 km'de hem de 2. elde fiyatlar düşecek!
Eda Nur'a cinsel saldırıda bulunan zanlılar suç makinesi çıktı
Türkiye'nin 82 farklı şirketinde görev yapan bürokratı!
İşte aşkın fotoğrafı: Hadise ile Mehmet Dinçerler el ele görüntülendi
MasterChef Türkiye'ye damgasını vuran gözyaşları
Bugün de ''Günaydın'' diyemedik! Sel felaketinde can kaybı 27'ye yükseldi
Cumhurbaşkanlığı'ndan yangın ve sel afetleri için yardım kampanyası