AK Parti, Kılıçdaroğlu'nun sözünü dinlemeye karar verdi: Bakanlık kuruluyor!

Türkiye’de mülteci, sığınmacı ve geçici koruma altındaki yabancılarla ilgili yaşanan tartışma ve gerilim sürerken, AK Parti içinde de Göç Bakanlığı kurulması seçeneğinin değerlendirmeye alındığı belirtildi.

Afganistan’dan gelen yeni göç dalgası ihtimaliyle beraber AK Parti içinde hem mevcut sığınmacıların topluma uyumu hem de yeni göç dalgalarına hazırlıksız yakalanılmaması açısından bu alana özgü müstakil bir bakanlık seçeneği masaya yatırıldı.

Milliyet'ten Aslı Altay Karataş'ın haberine göre AK Parti içinde Göç Bakanlığı kurulması seçeneğinin değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

Türkiye'ye göç sorunu için özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde "mülteci sorunu yaşıyoruz. Peki senin Göç Bakanlığın var mı? Yok" diyerek AK Parti iktidarını eleştiriyordu.