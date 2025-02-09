AK Parti kulislerinde Berat Albayrak sesleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde revizyon beklenirken, kulislerden Berat Albayrak sesleri yükselmeye devam ediyor. Albayrak'ın kabineye geri dönebileceği konuşuluyor.

AK Parti’nin 12 Ekim’de başlayan belde, ilçe ve il kongreleri, İstanbul Kongresi ile tamamlandı. Gözler 23 Şubat’ta yapılacak büyük kongreye çevrildi. AK Parti’nin 8. Olağan Kongresi ile eş zamanlı bir kabine revizyonu bekleniyor.

GÖREVE DEVAM ETMESİ BEKLENEN BAKANLAR

Gazete Duvar’ın haberine göre, AK Parti kulislerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu görevlerine devam edeceği konuşuluyor.

KULİSLERDE BERAT ALBAYRAK SESLERİ

Bununla beraber, diğer bakanlar arasından 3-4 ismin değişebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, ‘değişiklik’ tartışmalarında dikkat çeken nokta eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeniden kabinede görev alabileceği iddiası.

Kulise göre, birçok AK Partili bunun çok mümkün olmadığını söylese de bazı siyasetçiler Albayrak’ın parti yönetiminde görev alabileceğini kaydediyor.

"SAĞLIK SORUNLARI" NEDENİYLE İSTİFA ETMİŞTİ

TBMM'nin 25-26 ve 27. dönemlerinde İstanbul milletvekili olan Albayrak, 64-65 ve 66. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmıştı.

2018'de Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Berat Albayrak, 8 Kasım 2020 tarihinde görevinden istifa etmişti. Albayrak, sağlık sorunlarını gerekçe göstermişti.

Albayrak, Instagram hesabından yaptığı duyuruda, ''Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle devam etmeme kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.'' ifadelerini kullanmıştı.

Gazete Duvar