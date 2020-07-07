AK Parti kulislerinde erken seçim iddiası

İYİ Parti’ye sızan bilgilere göre, özellikle salgının başladığı dönemde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yürüttüğü Covid ile mücadelede sağladığı görece başarı sırasında AK Parti yönetimi kimi anketler yaptırdı. Anketlerde, toplumun eğilim olarak böylesine felaketlerde var olan otoriteye yöneldiği ve AK Parti’nin oy oranının yükseldiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Işık Kansu'nun haberine göre bunun üzerine, AK Parti kurmayları, bir erken seçimi aralarında tartışmaya başladılar. O günkü koşulları uygun bulan AK Parti yönetimi, ciddi ciddi bir erken seçimi gündemine aldı. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da üzeri kapalı kimi konuşmalarında parti örgütüne hazırlıklı olmaya yönelik işaretler verdi.

Buna karşın İYİ Parti kaynakları, şu anda gelinen durumda AK Parti’nin bir erken seçime gitmesinin çok zor olduğuna dikkat çekiyor. Ekonominin giderek kötüleştiğini, işçi çıkarma yasağının kalkmasının ardından oluşabilecek bir yüksek işsizliği giderme konusunda AK Parti iktidarının yeterli kaynağa sahip olmamasının erken bir seçime olanak tanımadığını ileri sürüyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın böylesine olumsuz koşullarda bir seçime giderek kendisini riske atmayacağını düşünüyorlar.

ÖZHASEKİ: NİYE GİDİLSİN Kİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Ortada bir kriz yok. Niye erken seçime gidilsin ki?” dedi.

Özhaseki, gündemlerinde erken seçim olup olamadığı yönündeki soruya “Niçin AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi erken seçime gitsin ki? Cumhur İttifakı’nın Meclis’te çoğunluğu var. Kendi aralarında müthiş bir uyum var, 3 yıla yakın da bir süreleri var, ortada bir kriz de yok. Kriz dönemlerini de en iyi şekilde atlatmış bir hükümet var” diye konuştu.



