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AK Parti kurucu üyesi ve eski milletvekili CHP'ye katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan AK Parti kurucu üyesi ve 22. dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'a rozetini taktı.

CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından kurulan "Doğu Masası"nın çalışmaları sonucu partiye yeni katılımların sürdüğü belirtildi.
Son olarak AK Parti kurucu üyesi ve 22. Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'un CHP'ye katıldığı bildirildi.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği Öztunç'a rozetini taktı.

Etiketler ak parti kurucu üyesi chp katılm transfer fehmi öztunç kemal kılıçdaroğlu
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