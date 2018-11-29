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  4. 29 Kasım 2018 09:01

AK Parti-MHP ittifakında flaş ayrıntı ! AK Partili başkana MHP'li yardımcı

AK Parti-MHP ittifakında belediye başkanı hangi partiden seçilirse yardımcısının diğer partiden olacağı konuşuluyor.

AK Parti-MHP ittifakında flaş ayrıntı ! AK Partili başkana MHP'li yardımcı
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AK Parti ile MHP arasındaki yerel seçim ittifakının, belediye meclis üyeliklerinde de hayata geçirileceği belirtildi. 

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, MHP'nin aday çıkarmayacağı İstanbul, Ankara ve İzmir'de, belediye meclis üyelikleri konusunda iki parti arasında iş birliğine gidilmesi planlanıyor.

Kurmaylar düzeyindeki görüşmelerde, MHP'nin yüzde 10'luk barajın altında kalarak belediye meclisine üye sokamama ihtimaline karşın, MHP'li adayların AK Parti listelerinde yer alabileceği dile getiriliyor. 

Ayrıca, iş birliğine gidilecek yerlerde belediye başkanı hangi partiden seçilecekse yardımcısının da diğer partiden olmasının konuşulan konular arasında olduğu ifade edildi.

ittifak , ak parti , mhp
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