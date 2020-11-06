AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu koronavirüse yakalandı

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Gündoğdu, paylaşımında, "Dün kontrol amaçlı yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum şu an için iyi hamd olsun. Arayıp soran, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Rabbim bütün hastalarımıza acil şifalar versin" ifadelerini kullandı.
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