AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten açıklama: Bugün islamofobiye karşı bir gün olarak tarihe geçti

AK Parti MYK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti MYK toplantısı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

''15 Mart, bundan sonra önemli bir gün olacak. Bugün islamofobiye karşı bir gün olarak tarihe geçti.

Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanımız tarafından açıldı. Bu eser siyasetinde bir önemli semboldür, taçtır. Oraya bir gerdanlık olarak yerleşmiştir.

Milletimizin büyük desteği bu çerçevede büyük eserlere imza atılmasına izin veriyor.

Her zaman olduğu gibi eleştiriler de oluyor. Bugüne kadar hiç bir işe imza atmayanların ya da bir kaç şeye imza atsalar bile, bunların kriz oldukları kişiler eleştiriyor.

20 Mart sabahı Suudi Arabistan'a bir saldırı oldu. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek isterim.

Yemen'deki Türk şehitliğine yönelik gerçekleşen eylemin takipçisi olmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'a Türkiye'nin oradaki eserlerine yönelik eylemler, organize olarak terörü yoğunlaştırmak için yapılan eylemlerdir. Bunlarla mücadelemiz sürecek.

Dünyanın her tarafındaki eserlerimizi takip ediyoruz. Benzer bir hadise Batı Trakya'da, Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığına yönelik oldu.

UKRAYNA KRİZİ

Türkiye'nin yürüttüğü politikayı herkes güvenli bir politika olarak niteliyor. Tabi gelinen süreçte kalıcı bir ateşkesin ortaya çıkması ve barış anlaşmasının imzalanması.

Putin ve Zelenskiy'in yan yana gelmesi gerekiyor. ''