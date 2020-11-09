AK Parti MYK toplantısı başladı

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 17.30'da başladı.
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AA
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