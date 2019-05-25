AK Parti o mahalleyi ''terörist'' ilan etti

AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi imzasıyla İlçe Seçim Kurulu’na sunulan dilekçede Gülsuyu Mahallesi için “terör örgütü sempatizanlarının yuvasıdır” denilirken, mahalle halkı bu duruma büyük tepki gösterdi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinden bu yana Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin seçim merkezi olarak kullanılmasına itiraz eden AK Parti, son dilekçesinde Maltepe’nin 15 bin nüfuslu bir mahallesini “terörist” ilan etti. Daha önce Maltepe İlçe Seçim Kurulu tarafından oyların toplandığı, birleştirme tutanaklarının hazırlandığı seçim merkezi olarak ilan edilen Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne itiraz eden AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı dilekçe ile seçim merkezinin Müzahir Sille Kapalı Spor Salonu ya da Erol Olçok SGK Merkez Salonu’na taşınmasını talep etti.

“TERÖR SEMPATİZANLARININ KONUŞLANDIĞI…”

Birgün'de yer alan habere göre AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi imzasıyla ilçe seçim kuruluna sunulan dilekçe ise akıllara durgunluk verdi. Bu kez Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin sınırları içerinde olan Gülsuyu Mahallesi’ni hedef alan AK Parti, 15 bin nüfuslu mahalleyi “terörist” ilan etti. Dilekçede yer verilen “Seçim merkezi olarak belirlenmiş olan Türkan Saylan Kültür Merkezi, konum olarak terör örgütü sempatizanlarının konuşlandığı, normal bir vatandaşın dahi özgür bir şekilde sınırlarına giremediği Gülsuyu Mahalle sınırlarına çok yakındır. Seçim Merkezinin burası olması halinde ve yapılacak yerel seçimlerin yerel seçim olması da göz önünde bulundurulduğunda hem sandık güvenliğinin hem de seçimde görev yapacak şahısların güvenliğinin sağlanamayacağı hususu yadsınamaz bir gerçektir” ifadelerine ise mahalle halkı büyük tepki gösterdi.

Dilekçeyi değerlendiren İlçe Seçim Kurulu ise 4 kabul oyuna karşı 2 ret oyuyla seçim merkezinin İBB’ye ait Müzahir Sille Kapalı Spor Salonu’na taşınmasına karar verdi.