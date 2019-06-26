AK Parti seçmeni yarı yolda bıraktı !

Seçimlerden sonra köylerinde ya da memleketlerine işini gücünü, bağını bostanını bırakıp gelen yurttaşlar dönüş için hem yer bulamadı hem de biletlerinin karşılanmadığını gördü.

23 Haziran'dan sonra geldiği otobüs firmasına giden seçmenler partiniz sizin bilet paranızı karşılamıyor ya da yer yok cevabıyla karşılaştı. Trabzon'dan gelen birçok yolcu seçimden hemen sonra memleketlerine dönmek için İstanbul'a geldikleri otobüs firmasına gitti. Ancak yer yok cevabıyla karşılaştı.

Dönüş biletlerinin de AK Parti tarafından karşılanmadığını öğrenen yurttaşlar tepki gösterdi. AK Parti'yi arayan yurttaşlar “size dönüş için kod gelecek” yanıtıyla karşılaştı. Ancak günlerce bekleyen yurttaşların dönüşüyle ilgili bir türlü kod gelmeyince de başka firmalardan bilet alıp memleketlerine dönmek zorunda kaldı. Bazıları ise hala dönemediği için tepkili. Trabzon'dan gelen bazı yolcular “Köyde bağımızı bostanımızı bıraktık. Çay bahçemiz için erkenden dönmek zorundayız. Ama 5 gündür buradayız hala dönemiyoruz. Dönüş biletini cepten para ödeyerek aldık” ifadelerini kullandı. Şehirler arası taşımacılık yapan otobüs firması yetkilileri de özellikle pazartesi gününden itibaren AK Parti tarafından dönüş bileti karşılanmayan birçok yolcuya dönüş bileti kestiklerini vurguladı.

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ayberk Cengiz de yaşanan sorunu doğruluyor. Gazeteci Fuat Uğur kişisel Twitter adresinden yaptığı açıklamada AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ayberk Cengiz ile görüştüğünü “Dönüşlerle ilgili sıkıntının erken dönmek ya da geç dönmek isteyenlerden kaynaklandığını, Herkese açık bilet verildiğini ama bazen 10 kişi için bir telefon numarası olunca aksamaların meydana geldiğini anlattı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan AK Parti'nin dönüş biletini kendisi alan bazı seçmenleri de arayıp “biletinizin üstüne kaşe mühür alın dönüşte paranızı ödeyeceğiz” dediği de gelen duyumlar arasında.