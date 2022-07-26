AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yalanladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik KYK kredileriyle ilgili yaptığı açıklamayla, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın açıklamalarıyla ters düştü. Çelik, Erdoğan’ın "faiz yok" dediği KYK kredileri için faizlerin silindiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Temmuz’da “Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda” açıklamasını yaptı. Kemal Kılıçaroğlu’nun açıklamasından sekiz gün sonra AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK kredilerinde faiz olmadığını iddia ederek gençlerin sadece ana para ödemesini yapacağını açıkladı. Erdoğan, konuşmasında, “Hiçbir zaman faiz uygulaması yapılmadı. Ama bay Kemal’de yalan bol” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün (25 Temmuz) düzenlediği basın toplantısında partisinin lideri Erdoğan ile ‘KYK faizi’ konusunda ters düştü. Çelik, CHP’nin partisinin çalışmalarını ‘gasp’ ettiğini iddia ederek, “Bunlardan bazısı mesela KYK geri ödemelerinde faiz ve enflasyon farkının silkinmesi. sadece ana para üzerinden ödenecek. Nihayetinde hükümetimizin yaptığı Cumhurbaşkanımızın yaptığı konudur” dedi.

ERDOĞAN “GERİ ÖDEMELERİ DEVLETE ÇOK GÖRMEYELİM” DEMİŞTİ

Erdoğan, 2019’da gençlerle buluştuğu bir etkinlikte KYK kredilerini silinmesine ilişkin olarak, “Bu soruya iki türlü cevap verilir, bir Bay Kemal gibi, bir Tayyip Erdoğan gibi. Bay Kemal gibi cevap verirsek ‘Sildim gitti.’ der ama benim Erdoğan gibi cevap vermem lazım. Ben 82 milyonun hakkının olduğu bir parayı korumak uğruna bunu vermem lazım. Bunu da artık devlete çok görmeyelim ve bu da sizi rahatsız edecek bir ödeme planı değil. ‘Bana devletim okuma imkânı sağladı, ben de okudum, mezun oldum, onun kredisiyle okudum, sonra da paramı sigortalı olduktan sonra taksit taksit ödedim.’ Bunun huzuru içinde hayata atılmak çok da isabetli olur diye düşünüyorum.”