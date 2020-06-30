AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiçbir şey aşılmış değil, salgın sona ermedi

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Maske ve mesafe konusu kritik önemdedir. Hepimizin dikkatli olması gerekiyor.

Hiçbir şey aşılmış değil, salgın sona ermedi.

1 milyon yazılımcı projesi 7 haftada rekor düzeye ulaştı. Gençlerimizin gösterdiği ilgi sevindirici. Proje, 616 bin 713 kişiye ulaştı.

Bu süreçte kazanımların korunması gerekiyor.

Bütün bu operasyonlarda başarılı şekilde terörle mücadele konusunda çok güçlü bir performans ortaya koyduğunu görüyoruz. Kartal operasyonunda 81 hedef imha edildi.



EUROPUL'ÜN TERÖR RAPORU

Türkiye'nin tespitlerini teyit etmektedir. Umarız rapordan Avrupa ülkeleri gereken nasibi alır.

Avusturya makamlarını terörü himaye etme şeklindeki sistematik davranışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Siyasi hesaplarla terörizmi kucaklayan Avusturya polisinin soruşturulmasını Avusturya makamlarından bekliyoruz.

Türkiye sonuç odaklı eylemler beklemektedir.

9 ÜLKE İLE "BATAKLIK" OPERASYONU

Bu bataklıkla mücadelede tarihi bir adımdır. Operasyonda 70 milyon liraya el konuldu. Bugün ilan edilen operasyonun tarihi niteliği büyüktür. Uluslararası işbirliğini uyuşturucuyla mücadele konusunda ne kadar etkili yürüttüğümüzü göstermektedir.

LİBYA

Toplu mezarlar uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Macron'un eylemleri hukuka aykırıdır. Sayın Macron'a buradan ifade etmek isteriz;

Libya’da suç işleyen sizsiniz, tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Ruanda’da yaptığınız hataları tekrar ediyorsunuz. Bir insanlık suçundan bahsedilecekse Macron’un arkasında olduğu eylemlerden bahsedilebilir.

Yemen'de 2015 yılından beri süren savaşta sayısız insan hakları ihlali raporu olmasına rağmen Fransa burada savaşan ülkelere silah satmaya devam etmiştir. Macron Libya'da çıkış noktası arıyor.

Eğer insanlık suçundan bahsedilecekse, hukuka aykırı bir durumdan bahsedilecekse, Macron'un arkasında olduğu eylemlerdir hukuka aykırı olan.

Türkiye'yi suçlamaya kalkmaları basiretsizlik.

İSRAİL'İN İLHAK PLANINA TEPKİ

Uluslararası düzeni sarsacak bir adımdır.

Tüm dünyanın somut eylemler yapması gerekli.



Buna karşı dünya ayağa kalkmazsa, İsrail kademe kademe uluslararası düzenin bütün meşruiyetini yok edecektir.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Adım adım her süreci takip etmekteyiz.

Kesinlikle en ufak bir taviz verilmeyecek.

KKTC tarafından açıklanan belge referanstır.

Rum bakanlar hala kışkırtmaya devam ediyor.

Size bir uyarıda bulunmak isterim Türk donanmasıyla şaka yapılmaz. Bu sizin boyunuzun ölçüsünü çok aşar.

SORU CEVAP

Emin Akbaşoğulları’nın testi pozitif çıkınca bugün tedbir olarak daha önce yaptığımız gibi böylesi bir yaklaşım ürettik.

(Bahçeli'nin Türköne ile ilgili açıklaması) Buradan yola çıkarak FETÖ konusunda mücadele gevşiyor mu diye muhalefetten bir saldırı başlardı. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bunların dersaneleri televizyonları kapatılırken gidip kendilerini siper edenler. Cumhur İttifakı, FETÖ ile mücadele konusunda son derece kararlıdır ve asla bir gevşeme söz konusu olmayacaktır. Cumhur İttifakı, FETÖ ile mücadele konusunda yüzde 100 aynı görüşe sahiptir. FETÖ’ye karşı en ufak bir taviz verilmeyecektir.