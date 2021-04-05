AK Parti Sözcüsü Çelik: Muhtıra siyaseti mutasyona uğramıştır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısı sonrası emekli amirallerin 'Montrö' bildirisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamlarından satır başları;

"Bildirinin neye hizmet ettiğini biliyoruz. Tek hizmet etmediği şey, Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türkiye'nin demokrasisi, sivil siyasetidir.

Muhtıra siyasetinin ve muhtıra gazeteciliğinin mutasyona uğramış biçimiyle karşı karşıyayız. Örgütlü bir kötülük olduğunu ifade ediyorum.

Bunların yazılımında demokrasi bir virüstür, muhtırayı ise bir aşı olarak kabul ederler.

Zaman ayarlı bir provokasyonla karşı karşıya kaldık.

Böylesi bir bildiri karşısında, 'Buna bu kadar tepki vermeye ne gerek var' diye konuşanlar esasında geçmişteki geleneği sürdürerek demokratik iklimi zehirleme teşebbüsünün bir parçası haline geliyorlar.

Sessiz kalsaydık adı muhtıra olacaktı, sessiz kalmayınca 'ifade hürriyeti' diyerek bunu meşrulaştırmaya çalışıyorlar.

Yaptıkları hizmetlerle anılmaları gerekirken, bu şekilde anılacak bir tavır içerisine girmeleri kendi itibarlarına yönelik suikasttır."