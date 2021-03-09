AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''kadına şiddet'' açıklaması

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

İçimizi yakan helikopter kazasındaki şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

RASİM ÖZTEKİN'İN CENAZE TÖRENİ

Yarın Rasim Öztekin'in cenaze törenine Kültür Bakanımız ile beraber katılacağız. Büyük sanatçıyı uğurlamada hepimiz hazır olacağız.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Diyarbakır annelerimiz her toplantıda gündemdeler. Her defasında selamımızı gönderiyoruz. Aslında bu anneler turnusol kağıdı görevi görüyor. Onlara karşı tavır almak, Kürt çocuklarının geleceğini dağda görmek anlamına gelir.

KADINA ŞİDDET

Samsun'da Denizli'de ağır bir takım cinayetlerle, şiddet olaylarıyla sarsıldık. Bu şiddet olaylarıyla mücadele yasal olması gerektiği gibi ahlaki kültürel oranları daha yükseğe çıkarmamız gereken mücadeledir. Bir hakkın altının çizilmesi, mağdur edilmesi haklarının altının çizilmesi, herhangi bir şekilde insan haklarıyla niye çatıştırılsın? Burada şunu unutmamak gerekir ki; kadına karşı olan şiddete karşı çıkmak insanlığa olan şiddete karşı çıkmaktır. Kadınların incinmesiyle mücadele ettiğimizde tüm insanların onurunu hassiyetine karşı duruma mücadele vermiş oluyoruz. Kadınlar her incindiğinde insanlığın incindiğini hiçbir şekilde unutmamak gerekiyor. Kadınlara verilen destek, geleceğe verilen desteğin daha iyi olmasıdır. Cumhurbaşkanımız kadın kolları kongresinde açıkladı, yeni bir komisyon kuruyoruz. Bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.



AŞI ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Dünyanın gıpta ile baktığı aşılama sürecini devam ettiriyoruz. Bütün dünyadaki kurumlar, Türkiye'nin bu organizasyonunu tebrik ediyorlar. Ama hala muhalefet 3 maske dağıtamadınız gibi eleştiriler söylüyor. Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız. Normalleşme ile birlikte temizlik, mesafe maskeyi unutmayalım.

AK PARTİ KONGRESİ

24 Mart'ta büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Gençlerimizin büyük oranda parti yönetimlerinde yer alması tüm kademelere güçlü bir şekilde izlerini bırakmalarını önemsiyoruz.

Terör örgütlerinin bu kadın konusundaki istismarcılığı; DEAŞ terör örgütünün Ezidi kadınlarını başka topraklara satmasıdır. PKK'nın küçük yaştaki kız çocuklarını kaçırması, bunları askeri unsur haline getirmeye çalışması maalesef dikkat çekicidir. Bu konuda Cenevre Sözleşmesine ek protokolde, 15 yaşındaki çocukların askere katılmayacağını söylemesine rağmen PKK'nın bunları yapmaya devam ediyor. Bakın PKK'nın bunu yaptığı çocuk haklarını ihlal ettiği sadece bizim söylediğimiz bir şey değil. Kadın ve çocuk istismarcılığı konusunda, terör örgütünün yaptıklarına karşı daha dikkatli yaklaşılmasını istiyoruz.



ARAP BİRLİĞİ'NİN BİLDİRİSİNE TEPKİ

Arap Birliği'nin Türkiye'ye dönük olarak yayınladığı bildiriyi doğru bulmadığımızın altını çiziyoruz. Türkiye'nin terörle mücadele, haklarını koruma meselesindeki girişimlerin Arap topraklarıyla hiçbir mesnedi yoktur. Türkiye her zaman Arap devletlerinin egemenliğini, esenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmuştur. Ama terör unsurlarını temizleyemiyorsa, Türkiye'ye yapılan saldırıların cevabını veremiyorsa bizim müdahale etmemiz kaçınılmazdır.

Bu kararlardan büyük üzüntü duyduğumuzu, bazı üllkelerin güdümünde alınan kararların doğru olmadığını ifade etmek istiyoruz.

"YUNANİSTAN MASADA SONUÇ ARAMALIDIR"

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı faaliyetlerinin istikşafi görüşmelere rağmen devam ettirmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı kararına Yunanistan'ın memnuniyeti açıklamasını not ettiğimizi belirtmek isterim. Yunan Dışişleri Bakanı Kahire'ye gitti. Yunanistan'ın bu faaliyetini de not ediyoruz. En son yaptıkları açıklamada reddettiğimiz bu formun hayata geçirileceğini açıkladı Yunan Dışişleri Bakanı ama bunları da takip ediyoruz. Yunanlılar şunu bilsin ki Türkiye ile adil bir anlaşma dışında onların geleceğe güvenle bakacakları bir şey yoktur. Şunu da göreceğiz bunlar çıkarlarının bittiği yerde yine Yunanistan'ı terk edecektir. Yunanistan'ın KKTC ve Türkiye'ye saygılı bir şekilde müzakere masasında sonuç aramalıdır.

AB ile pozitif gündemi devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanımız, Macron ve Merkel ile video konferans gerçekleştirildi. Burada AB ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Frontex'in yaptığı faaliyetleri tekrar gündeme getirdik. Yunanistan'ın yaptığı zulmü söyledik. Avrupa'nın demokrasisinin korunması, Türkiye'nin milli çıkarları açısından gereklidir. Avrupa için tehdit kendi içerisindeki sağcıların daha da ilerlemesine sebep olacak politikalardan karşılanıyor.

MISIR İLE ANLAŞMA OLACAK MI?

Mısır önemli bir ülke. Mısır devletiyle halkıyla geçmişten gelen ortak bağlarımız var. Mısırla olan süreç bu diplomatik ilişkilerin aksamasının nedeni bellidir. Akdeniz'de şimdi yeni bir durum var. Sadece gaz meselesi değil Suriye'deki durumda var. Libya meselesi olunca bu daha da arttı. Neredeyse Akdeniz'de savaş gemileri yüzünden balıkçı teknelerine yer kalmadı diye bir söz var. Türkiye geçmişteki ilkeli tutumundan tamamen vazgeçmiş değildir. Bölgedeki gelişmelerin konuşulması açısından mekanizmalar için gereklidir.

ABD Dışişleri'nin mektubunu okuduk. Tabi Taliban'la olan aşamada pek çok süreç geçti. Afganistan'daki barışın istikrar açısından önemli olduğunu biliyoruz. Diplomatik ilişkilerimizin yüzüncü yılına girdik. Afganistan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kurulunca tanıyan 2. ülkedir. Bütün bu çatışma çözümlerinde Türkiye aranan bir ülke. Afganistan'a barış sağlayacak her türlü arabuluculuğun içinde oluruz.

Cumhurbaşkanımız bu konularla ilgili her konuşmasında antisemitizmi eleştirmektedir. Hatta New York'a gittiğinde çeşitli maksatlarla yapılan işler. Örneğin, Türkiye azınlıkların haklarını teslim eden ülkelerin başında geliyor. Türkiye ile ilgili bu yaklaşımlar bu uzmanların kendi ülkelerinde yaşadıklarını başka ülkelere yansıtmaklardır. Bu konuda son derece açık bir süreç yürüttüğümüzü ifade etmek isterim.