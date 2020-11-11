  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 11 Kasım 2020 16:56

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ümit Özdağ'a sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti ile İYİ Parti arasında gizli görüşme yapıldığı ve yeni bir anayasa çalışması yapıldığını söyleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a yanıt verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ümit Özdağ'a sert tepki
A+ A-

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Ümit Özdağ adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiş. İsmimi de anarak Ak Parti ile İyi Parti arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir yeni anayasa çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama yapmıştır.

Bu şahsın ifade ettiği yalanlar, yalan siyasetinin en ahlaksız örneklerindendir. Biz kapalı kapılar arkasında hiç kimseyle konu ne olursa olsun bir çalışma yapmayız. Yaptığımız ve yapacağımız her işi milletimizin gözü önünde yaparız.

Ümit Özdağ’ın bu iftirası en hafif tabirle utanmazlıktır. Yalan yanlış sözlerle şahsımı hedef alması siyaset değil, ahlaksızlıktır.

Siyasetin bu kadar çirkin ve kirli bir şekilde yapılması kimseye yakışmaz ama açıkça yalan söyleyen Ümit Özdağ’a yakışmıştır."

Prof. Dr. Ümit Özdağ: ''HDP'yle oturup Anayasa hazırlamışlar''Prof. Dr. Ümit Özdağ: ''HDP'yle oturup Anayasa hazırlamışlar''

 

ak parti , ömer çelik
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM