AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''yabancı seçmen'' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cemevlerine yönelik saldırılar hakkında konuşan Çelik, ''Mezhep ve etnik savaşları kışkırtanlar, kendileri için çıkar cenneti yaratmaya çalışanlar olduğunu biliyoruz.

Saldırıya uğrayan Selim Bey önemli bir isimdir. Kendisi birlik meselesinde hassasiyeti olan bir kişidir. Hep beraber hangi mezhepten olursa olsun birlik, dirlik duygumuzu bu şekilde korumaya devam edeceğiz.

Bu saldırıdan sonra alevi dernekleri çok güzel bir bildiri yayınladılar. Dediler ki gelin hep birlikte bu topraklardan her türlü nefret suçuna karşı çıkalım'' ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

CEMAL ENGİNYURT'UN LATİF ŞİMŞEK'E SALDIRISI

Latif Şimşek'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Bir televizyon programında görüşler hoşunuza gidemeyebilir. Ama bir gazeteciye saldırmak barbarlıktır.

Cumhurbaşkanımızın diplomatik trafiği dünyada ses getirmeye devam ediyor. Dünya büyük bir krizin eşiğinden döndü. Türkiye'nin içinde "Tahıl anlaşmasının hiçbir önemi yok, büyütülme sebebi ne" gibi konuşan birileri yine birtakım fikirler ortaya koymuştu. Bu konuda cumhurbaşkanımıza tebrik gelmeye devam ediyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail'in bu saldırılarının hiç bir hukuki gerekçesi yoktur. Bu saldırıların yapılmasını şiddetle kınıyoruz.

Harem Şerif'in ve Mescidi Aksa'nın statüsünün korunması çok önemlidir.

YUNANİSTAN AÇIKLAMASI

Lozan Barış Anlaşması'nın 40. maddesi Türk azınlığının kendi okul ve hayır kurumlarını açma yetkisini veriyor. Bunun ihlal edilmesi, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal etmesidir.

GÖÇMEN AÇIKLAMASI

Dünyanın her yerinde göçmen politikası eleştirilebilir ama ırkçılık yapmak başka birşeydir. Türkiye toplumunun çıkarlarının korunması anlamına gelmiyor. Türk milletinin çıkarlarının korunması kışkırtmalarla olmaz.

Türkiye'nin bir göç politikası vardır.''