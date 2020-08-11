  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 11 Ağustos 2020 13:24

AK Parti Sözcüzü Çelik: Yunanistan AB'yi toplantıya çağırmış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan krizle ilgili Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ni toplantıya çağırdığını açıkladı.

AK Parti Sözcüzü Çelik: Yunanistan AB'yi toplantıya çağırmış
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin bir açıklama geldi. 

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelik, Yunanistan'ın Avrupa Birliğini toplantıya çağırdığını hatırlattı. 

"Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı “Yunan tiyatrosu”na çevirmesine izin vermemelidir" ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda diplomasiye alan açmak için ciddi adımlar attık. Türkiye, barışçıl tutumunu ortaya koydu; diplomasiye şans tanıdı ve diyalog kanallarının canlandırılmasına dönük bir iyi niyetli adımlar attı."

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
türkiye , avrupa birliği , yunanistan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM