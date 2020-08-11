AK Parti Sözcüzü Çelik: Yunanistan AB'yi toplantıya çağırmış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin bir açıklama geldi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelik, Yunanistan'ın Avrupa Birliğini toplantıya çağırdığını hatırlattı.

"Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı “Yunan tiyatrosu”na çevirmesine izin vermemelidir" ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda diplomasiye alan açmak için ciddi adımlar attık. Türkiye, barışçıl tutumunu ortaya koydu; diplomasiye şans tanıdı ve diyalog kanallarının canlandırılmasına dönük bir iyi niyetli adımlar attı."