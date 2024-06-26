AK Parti teklif etti, oy birliğiyle kabul edildi: Meclis'e Temmuz'da tatil yok

AK Parti'nin TBMM Genel Kurulu'na sunarak kabul edilen teklifiyle TBMM çalışmalarına 31 Temmuz saat 24.00’e kadar devam edecek.

AK Parti'nin TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 31 Temmuz saat 24.00’e kadar devam edecek.

Bu kapsamda Genel Kurul bugün Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Genel Kurul'da 2-3 Temmuz'da Türk Sivil Havacılık Kanunu'nu görüşülecek.

Öte yandan Genel Kurul, 31 Temmuz'a kadar salı, çarşamba ve perşembe günü birleşimlerinde denetim konularının görüşmeyerek gündemin, "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işleri görüşecek.

“Amaç, vatandaşın lehine olan kanunların çıkarılması”

Grup önerisi üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise, "TBMM'nin İç Tüzük'ün 5'inci maddesine göre 1 Temmuz 2024'te tatil girmesi gerekiyordu fakat tatile girmeyerek çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Amacımız, Meclis'in çalışması, vatandaşın lehine olan kanunların çıkması" değerlendirmesinde bulundu.