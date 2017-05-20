AK Parti tüzüğüne Genel Başkan Vekilliği eklendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı parti tüzüğüne Genel Başkan Vekilliği eklendiğini açıkladı.

İşte Yazıcı'nın açıklamalarından satır başları...

Genel Başkan Vekili görevi eklendi.

Bizim tüzüğümüzde hem teşkilatta Başkanlık statüleri açısından Milletvekilliği açısından 3 dönem sınırlaması var bu hala geçerli bu yasak devam ediyor. Ama gerekmesi halinde istisnai nietlikte karar alabilecek donanım oluşturduk.

4. maddeye ekledğimiz "Tek millet tek bayrak tek devlet tek vatan" elbetteki Rabia'yı temsil ediyor.

Genel Başkan Yardımcılıklarına ilişkin düzenleme tüzüğümüzün haliyle Genel Başkana aittir.

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