SON DAKİKA
AK PARTİ'DEN KRİTİK KONGRE ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMA
Cam tabuttaki çocuk cesedinin sırrı çözüldü
Cam tabuttaki çocuk cesedinin sırrı çözüldü
Üniversitede FETÖ depremi; 25 akademisyen...
Üniversitede FETÖ depremi; 25 akademisyen...
Bu bir zam haberi değildir ! Türkiye Avrupa'yı geride bıraktı..
Bu bir zam haberi değildir ! Türkiye Avrupa'yı geride bıraktı..
Güneşe aldanmayın ! Çok kuvvetli yağış geliyor...
Güneşe aldanmayın ! Çok kuvvetli yağış geliyor...
Milyonlara emeklilik müjdesi ! Eksik primi olan da yararlanacak
Milyonlara emeklilik müjdesi ! Eksik primi olan da yararlanacak
Korku filmi değil gerçek; boğazını kesip yola attılar
Korku filmi değil gerçek; boğazını kesip yola attılar
Bu görüntüler Mars'tan değil, Türkiye'den...
Bu görüntüler Mars'tan değil, Türkiye'den...
İran'da ilk resmi sonuçlara göre kazanan Ruhani
İran'da ilk resmi sonuçlara göre kazanan Ruhani
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 20 Mayıs 2017 11:14

AK Parti tüzüğüne Genel Başkan Vekilliği eklendi

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Hayati Yazıcı, tüzükte 9 maddede değişiklik yapıldığını duyurdu.

AK Parti tüzüğüne Genel Başkan Vekilliği eklendi
A+ A-

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı parti tüzüğüne Genel Başkan Vekilliği eklendiğini açıkladı.

İşte Yazıcı'nın açıklamalarından satır başları...

Genel Başkan Vekili görevi eklendi.

Bizim tüzüğümüzde hem teşkilatta Başkanlık statüleri açısından Milletvekilliği açısından 3 dönem sınırlaması var bu hala geçerli bu yasak devam ediyor. Ama gerekmesi halinde istisnai nietlikte karar alabilecek donanım oluşturduk.

4. maddeye ekledğimiz "Tek millet tek bayrak tek devlet tek vatan" elbetteki Rabia'yı temsil ediyor.

Genel Başkan Yardımcılıklarına ilişkin düzenleme tüzüğümüzün haliyle Genel Başkana aittir.

AK Parti kulislerinde bomba iddia: Hepsi gidecek...AK Parti kulislerinde bomba iddia: Hepsi gidecek...

 

genel başkan vekilliği , tüzük , AK Parti