AK Parti ve CHP'den peş peşe oy sayımı açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sayım işlemlerinin devam ettiğini belirtirken "Göreceksiniz çok farklı sonuçlar ortaya çıkacak. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur" diye konuştu.

Yavuz’un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"1 Nisan’dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109’dur. 5 bin 857 sandıkta geçersiz oylar sayıldı, bunun bin 641 adetinin AK Parti lehine olduğu anlaşıldı. Bu kadar oy düzeldi, daha düzelteceğimiz oylar var."

CHP'den de İstanbul seçimlerine ilişkin bir açıklama geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tüm sandıkların sayılması durumunda bile Ekrem İmamoğlu'nun 13 bin oy ile seçimi kazanacağını savundu.