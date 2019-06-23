AK Parti ve CHP'den YSK'ya ''yanlış mühür'' başvurusu

Milletvekili seçimlerine ait mühürlerin kullanıldığı sandıklarda kullanılan oyların geçerli sayılması için AKP ve CHP YSK’ya başvuruda bulundu. YSK mühür karışıklığına dair nihai kararı vermek için saat 14.00’te toplanacak.

CHP, milletvekili seçimlerine ait mühürlerin kullanıldığı sandıklarda kullanılan oyların geçerli sayılması için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu. AK Parti de aynı gerekçe ile Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu.

Yüksek Seçim Kurulu 14.00’te toplanacak. Toplantıda mühür karışıklığına dair nihai kararın verilmesi bekleniyor.

CHP'Lİ MAHMUT TANAL UYARDI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Üsküdar'da zarflardaki sandık kurulu mühründe milletvekili seçimi yazıyor. Lütfen azami dikkat ve özeni gösterelim" ifadelerini kullandı.