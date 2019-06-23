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  4. 23 Haziran 2019 13:35

AK Parti ve CHP'den YSK'ya ''yanlış mühür'' başvurusu

AK Parti ve CHP, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve CHP'nin başvurusunu görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.

AK Parti ve CHP'den YSK'ya ''yanlış mühür'' başvurusu
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Milletvekili seçimlerine ait mühürlerin kullanıldığı sandıklarda kullanılan oyların geçerli sayılması için AKP ve CHP YSK’ya başvuruda bulundu. YSK mühür karışıklığına dair nihai kararı vermek için saat 14.00’te toplanacak. 

CHP, milletvekili seçimlerine ait mühürlerin kullanıldığı sandıklarda kullanılan oyların geçerli sayılması için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu. AK Parti de aynı gerekçe ile Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu. 

Yüksek Seçim Kurulu 14.00’te toplanacak. Toplantıda mühür karışıklığına dair nihai kararın verilmesi bekleniyor.

CHP'Lİ MAHMUT TANAL UYARDI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Üsküdar'da zarflardaki sandık kurulu mühründe milletvekili seçimi yazıyor. Lütfen azami dikkat ve özeni gösterelim" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

AA

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