AK Parti ve MHP kulislerini hareketlendiren seçim anketi

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın Mayıs ayı anket sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre AK Parti ile MHP'nin oy kaybındaki düşüş dikkat çekiyor.

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın Mayıs ayı anket sonuçları açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre AK Parti’nin oyu kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 26.3 olarak belirlenirken MHP’nin oyu ise yüzde 6,0 olarak açıklandı.

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın açıkladığı anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: