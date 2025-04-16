AK Parti ve MHP öğrencilere bir öğün yemek reddedildi

CHP tarafından TBMM'ye sunulan okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesine ilişkin kanun teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek tarafından TBMM'ye sunulan öğrencilere okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesiyle ilgili kanun teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilirken, Gökçek öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek ile ilgili sunduğu kanun teklifine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, okullardaki yemek sorununa ve yoksulluğa işaret etti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal oylamaya ret oyu veren vekillerin o anlarını X hesabından paylaştı. Tanal paylaşımına, "Ana sınıfından,lise öğrencileri dahil olmak üzere bütün öğrencilere en az bir öğün ücretsiz yemek verilmesi ile ilgili CHP’nin verdiği kanun teklifi AKP mevkilerinin oylarıyla reddedildi" notunu düştü.