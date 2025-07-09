AK Parti ve MHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye sunulan teklifine ret!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, 21 Mart'ta İstanbul'da Nevruz Günü programında "21 Mart'ı Baharın ve Kardeşliğin Bayramı olarak ilan etmeye var mısınız" demiş ve AK Parti de 21 Mart tarihinin Nevruz Bayramı olarak milli bayram ilan edilmesi için TBMM'ye yasa teklifini sunmuştu. Ancak yasa teklifi AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart'taki Nevruz etkinliğinde yaptığı konuşmada, 21 Mart’ın “Nevruz Bayramı” olarak resmi tatil ilan edileceğini açıklamış ve bu konuda Cumhur İttifakı’nın çalışmalara başlayacağını dile getirmişti. AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sadece 12 gün sonra 21 Mart tarihinin Nevruz Bayramı olarak milli bayram ilan edilmesi için TBMM'ye yasa teklifini sunmuştu. Ancak TBMM'nün dünkü oturumunda Nevruz’un resmi bayram ilan edilmesi yönündeki kanun teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.