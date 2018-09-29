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  4. 29 Eylül 2018 14:27

AK Parti ve MHP'den ittifak açıklaması

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti ve MHP'den ittifak açıklaması
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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile yaptığı  görüşmeye ilişkin, "Bundan sonra inşallah ya Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet  Bey'in bir araya gelmesiyle ya kurulların çalışmaya başlamasıyla yol alırız diye tahmin ediyorum. Sonuç ne olur, ben de bilemiyorum. Çünkü nihayetinde kolay bir  şey değil, Cumhur İttifakı kurulduğunda kanuni bir altyapısı vardı fakat yerel  ittifakın nasıl olacağı hususunda bir kanuni altyapı yok" dedi.

Çeşitli ziyaretlere ve açılışlara katılmak için Kayseri'ye gelen  Özhaseki, 2. Etap Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nin temel atma töreni öncesi  gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özhaseki, yerel seçimler için MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz  ile yaptığı ittifak görüşmesinin sorulması üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesiyle bir araya geldiklerini anımsattı.

Durmaz ile Cumhur İttifakı'nın kıymeti üzerine bir görüş birliği  içinde olduklarını aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

'KARŞILIKLI İYİ NİYETLERİMİZİ DİLE GETİRDİK'

"Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Türkiye'nin son yıllarda içinde  bulunduğu zor durum, özellikle beka meselesi bizi MHP ile bir araya getirip  yüksek idealler üzerinde bir ortaklığa itti. Bunu millet de sevdi, doğru da  gördü. Meşru bir zemin içinde hak verdiğini de zaten oylarıyla belli etti.  İstiyoruz ki yerel seçimlerde de yapılacak olan çalışmalar, bu Cumhur İttifakı'na  gölge düşürmesin. Bu manada da karşılıklı olarak iyi niyetlerimizi ve  görüşlerimizi dile getirdik. Bundan sonra inşallah ya Sayın Cumhurbaşkanımız ile  Devlet Bey'in bir araya gelmesiyle ya kurulların çalışmaya başlamasıyla yol  alırız diye tahmin ediyorum. Sonuç ne olur, ben de bilemiyorum. Çünkü nihayetinde  kolay bir şey değil, Cumhur İttifakı kurulduğunda kanuni bir altyapısı vardı  fakat yerel ittifakın nasıl olacağı hususunda bir kanuni altyapı yok. Bunların  birçok varyasyonu olabilir, bunlar konuşulabilir. Ama önümüzdeki günlerde bütün  bunlar ilgili kurullarda veya iki değerli genel başkanın bir araya gelmesiyle  çizecekleri yol güzergahı üzerinde hareket ederek belirlenecek işler."

Özhaseki, bir gazetecinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati  Yazıcı'nın "AK Parti'nin herhangi bir ilde aday göstermemesi gibi bir durum  olamaz." sözlerini hatırlatması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade  ettiler. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi üzerine diyecek bir şeyimiz  yok. Bu konu tartışılacak da bir konu değil zaten." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik  eleştirilerini değerlendiren Özhaseki, "Üst perdeden böyle şeyler söyleniyor  tabii ki ama el altından her türlü görüşmeleri kendileri de yapıyorlar. Onların  hepsini de görüyoruz zaten. İlerleyen günlerde her şey ortaya çıkar. Saklı gizli bir şey yok. Bana göre önemli olan partilerin meşru zeminlerde bir araya  gelmesidir, bu doğrudur, haklıdır. Ama el altından terörün uzantısı olan partiyle  bir araya gelmek, gizli kapaklı da olsa görüşme yapmak en ayıp olanı da budur."  diye konuştu.

MHP'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

MHP'li Sadir Durmaz, AK Parti MHP ittifak görüşmesine ilişkin, detaylara girilmediğini ve formüllerin oluşturulmadığını belirterek, "Kesin olmamakla birlikte, önce Genel Başkanlar sonrasında da heyetler kendi aralarında görüşür" dedi.

AA & İHA

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