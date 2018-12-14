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  4. 14 Aralık 2018 08:17

AK Parti ve MHP'nin aday çıkaracağı iller netleşiyor

AK Parti ile MHP'nin ittifak görüşmelerinde Aydın ve Muğla’nın AK Parti’ye, Adana, Mersin ve Manisa’nın MHP’ye bırakılmasına karar verildiği iddia edildi.

AK Parti ve MHP'nin aday çıkaracağı iller netleşiyor
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki günkü zirvesinden ‘uzlaşı’ çıktı.

ADANA, MERSİN VE MANİSA'DA MHP'YE JEST

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; AK Parti, MHP’nin yönetimini elinde bulundurduğu Adana, Mersin ve Manisa’da, “MHP’ye jest yapacak.” Bu illerde AK Parti aday çıkarmayacak.

ERDOĞAN SON DAKİKADA GERİ ÇEKMİŞTİ

AK Parti’de MHP’nin elinde bulundurduğu Aydın ve Muğla’da da “MHP adayının desteklenmesi” gündeme gelmişti. Erdoğan’ın, Muğla’da aday olarak göstermek istediği bir ismi, son dakika geri çektiği kulislere yansırken, Aydın’da da “MHP ve AK Parti’li seçmenler arasındaki oy geçişkenliği dengesi” gözetilmişti.

AYDIN VE MUĞLA AK PARTİ'YE

İki liderin önceki günkü görüşmesinde Aydın ve Muğla’nın “yeniden AK Parti’ye bırakıldığı” belirtildi. Bu iki ilde aday çıkarmayacak MHP, 24 Haziran’daki seçimlerde Aydın’da yüzde 32,5, Muğla’da da yüzde 28,2 oy alarak, CHP’den sonra ikinci parti konumunda bulunan AK Parti’nin adayını destekleyecek.

MHP AYDIN ADAYINI GERİ ÇEKECEK

Cumhur İttifakı’nın kesintiye uğradığı dönemde, Ümmet Akın’ı Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak açıklayan MHP, bu kararından vazgeçecek. Aydın’da, aynı zamanda Meclis KİT Komisyonu Başkanı da olan Mustafa Savaş’ın “ittifakın ortak adayı olacağı” ifade ediliyor. AK Parti, Muğla’da da aday çıkaracak.

MİLLET İTTİFAKI İLLERİ

Cumhur İttifakı kapsamında ayrıca MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yeniden bir araya geleceği ve CHP ve İYİ Parti’nin uzlaştığı 21 ille ilgili yeniden değerlendirme yapılacağı ifade ediliyor.

Cumhuriyet

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