AK Parti ve MHP'nin ''adı af olmasın'' teklifi belli oldu: Hapis cezasına alternatif geliyor

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın onbinlerce mahkuma tahliye yolunu açan son af düzenlemesinin ardından şimdi de hapis cezasına alternatif olacak yeni bir infaz sistemi üzerinde çalıştığı ve düzenlemenin kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulacağı öğrenildi.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp 11. Yargı Paketi 274 oyla kabul edilerek yasalaşmıştı. Depremzede ailelerin yoğun itirazı sonrasında deprem suçluları düzenlemede kapsam dışı bırakılmıştı.

Bu düzenlemenin ardından ise yaklaşışk 50 bin hükümlü cezaevlerinden tahliye olmuştu. Bu af düzenlemesinin ardından MHP'den yeni bir af düzenlemesi talebi gelmişti ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil. 12. Yargı paketinin infazla ilgili değil, yargı uygulamalarının daha etkin hale getirilmesine ilişkin olması planlanıyor" demişti.

Ancak Bakan Tunç'un "yargı uygulamalarının daha etkin hale getirecek düzenleme" diyerek özetlediği yeni düzenlemenin ayrıntılarından hapis cezasına alternatif bir cezalandırma sistemi çıktı.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre yeni düzenlemeyle birlikte kısa süreli hapis cezasına seçenek olarak yaptırımların etkin bir şekilde uygulanması sağlanacak ve bu yaptırımların kapsamı genişletilecek.

Öte yandan ceza adaleti sistemi, hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırım türleri ile zenginleştirilecek.

AK Parti kaynakları, kamuoyunda denetimli serbestlik uygulaması ile af düzenlemelerinin birbirine karıştırıldığını belirterek, eğer bir adım atılacaksa bunun af değil, denetimli serbestlikle ilgili düzenleme olacağını kaydetti. AK Parti’nin hukukçu kurmayları “Şu anda suç tiplerine göre kademeli infaz var. Bütün dünyada rehabilitasyon şartlarına uyulması durumunda denetimli serbestlik uygulaması var.

