  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. AK Parti ve MHP'nin ''adı af olmasın'' teklifi belli oldu: Hapis cezasına alternatif geliyor!

AK Parti ve MHP'nin ''adı af olmasın'' teklifi belli oldu: Hapis cezasına alternatif geliyor

AK Parti ve MHP'nin ''adı af olmasın'' teklifi belli oldu: Hapis cezasına alternatif geliyor
Güncelleme:

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın onbinlerce mahkuma tahliye yolunu açan son af düzenlemesinin ardından şimdi de hapis cezasına alternatif olacak yeni bir infaz sistemi üzerinde çalıştığı ve düzenlemenin kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulacağı öğrenildi.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıp 11. Yargı Paketi 274 oyla kabul edilerek yasalaşmıştı. Depremzede ailelerin yoğun itirazı sonrasında deprem suçluları düzenlemede kapsam dışı bırakılmıştı.

Bu düzenlemenin ardından ise yaklaşışk 50 bin hükümlü cezaevlerinden tahliye olmuştu. Bu af düzenlemesinin ardından MHP'den yeni bir af düzenlemesi talebi gelmişti ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil. 12. Yargı paketinin infazla ilgili değil, yargı uygulamalarının daha etkin hale getirilmesine ilişkin olması planlanıyor" demişti.

Ancak Bakan Tunç'un "yargı uygulamalarının daha etkin hale getirecek düzenleme" diyerek özetlediği yeni düzenlemenin ayrıntılarından hapis cezasına alternatif bir cezalandırma sistemi çıktı.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre yeni düzenlemeyle birlikte kısa süreli hapis cezasına seçenek olarak yaptırımların etkin bir şekilde uygulanması sağlanacak ve bu yaptırımların kapsamı genişletilecek.

Öte yandan ceza adaleti sistemi, hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırım türleri ile zenginleştirilecek. 

AK Parti kaynakları, kamuoyunda denetimli serbestlik uygulaması ile af düzenlemelerinin birbirine karıştırıldığını belirterek, eğer bir adım atılacaksa bunun af değil, denetimli serbestlikle ilgili düzenleme olacağını kaydetti. AK Parti’nin hukukçu kurmayları “Şu anda suç tiplerine göre kademeli infaz var. Bütün dünyada rehabilitasyon şartlarına uyulması durumunda denetimli serbestlik uygulaması var.

 

Türkiye Gazetesi

Bu Haberleri Kaçırma...

Her satırı korkunç! Babasıyla birlikte öldürüp gömdüğü annesini her ay ziyarete gidiyormuş!
Her satırı korkunç! Babasıyla birlikte öldürüp gömdüğü annesini her ay ziyarete gidiyormuş!
Kuryeden polise, ambulanstan trans bireye... 20 gündür kapısına gelmeyen kalmadı!
Kuryeden polise, ambulanstan trans bireye... 20 gündür kapısına gelmeyen kalmadı!
Hızlı trenle 2 il arası seyahat süresi 2,5 saate düşecek
Hızlı trenle 2 il arası seyahat süresi 2,5 saate düşecek
Türkiye'nin ünlü kayak merkezinde hafta sonu izdihamı!
Türkiye'nin ünlü kayak merkezinde hafta sonu izdihamı!
Yeniden Refah Partili başkan sokak ortasında dehşet saçtı
Yeniden Refah Partili başkan sokak ortasında dehşet saçtı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı'dan ''tövbe'' paylaşımı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı'dan ''tövbe'' paylaşımı
Kredi ve kart başvurularında artık yüksek kredi notu yetmiyor!
Kredi ve kart başvurularında artık yüksek kredi notu yetmiyor!
İstanbul'un kalbindeki dev alışveriş merkezinde korkunç ölüm... İntihar mı, kaza mı ?
İstanbul'un kalbindeki dev alışveriş merkezinde korkunç ölüm... İntihar mı, kaza mı ?
Etiketler ceza infaz düzenlemesi yeni ceza sistemi hapis cezasına alternatif ceza hapis cezasına alternatif
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Ölümünü rüyasında görmüş ve pilota da söylemiş Ünlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti: Ölümünü rüyasında görmüş ve pilota da söylemiş Gece yarısı tüp patlaması kabusu: Aynı aileden 2'si bebek 3 kişi öldü, 4 kişi yarandı! Gece yarısı tüp patlaması kabusu: Aynı aileden 2'si bebek 3 kişi öldü, 4 kişi yarandı! Dolandırıcılıkla suçlanırken Türkiye'den kaçıp, Afrika'da yine güzellik merkezi açtı! Dolandırıcılıkla suçlanırken Türkiye'den kaçıp, Afrika'da yine güzellik merkezi açtı! Instagram'da büyük veri sızıntısı: Milyonlarca kullanıcının her şeyi ortalığa saçıldı! Instagram'da büyük veri sızıntısı: Milyonlarca kullanıcının her şeyi ortalığa saçıldı! Ekranların iddiaları dizisi yayınlanmadı, izleyicinin aklı karıştı Ekranların iddiaları dizisi yayınlanmadı, izleyicinin aklı karıştı Yoğun bakıma kaldırılmıştı... Ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı! Yoğun bakıma kaldırılmıştı... Ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Kuvvetli kar yağışı Türkiye'yi beyaza bürüyecek! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Kuvvetli kar yağışı Türkiye'yi beyaza bürüyecek! Yargıtay'dan tüm emeklileri ilgilendiren emsal karar! Yargıtay'dan tüm emeklileri ilgilendiren emsal karar! Ünlü oyuncudan uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı'na olay gönderme! Ünlü oyuncudan uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı'na olay gönderme! 1,5 yaşındaki minik Gökçe'yi mahalleli kurtardı; anne kayıp, babası ifade verecek! 1,5 yaşındaki minik Gökçe'yi mahalleli kurtardı; anne kayıp, babası ifade verecek!
Kayıp olarak aranan Melek'ten 8 gün sonra müjdeli haber geldi Kayıp olarak aranan Melek'ten 8 gün sonra müjdeli haber geldi Burak Özçivit hakkında ''para karşılığı yemek'' iddiaları olay oldu Burak Özçivit hakkında ''para karşılığı yemek'' iddiaları olay oldu İstanbul'da bir kişi boğularak hayatını kaybetti! İstanbul'da bir kişi boğularak hayatını kaybetti! Manisa sabaha karşı peş peşe depremlerle sarsıldı! Manisa sabaha karşı peş peşe depremlerle sarsıldı! İstanbul'un kalbindeki dev alışveriş merkezinde korkunç ölüm... İntihar mı, kaza mı ? İstanbul'un kalbindeki dev alışveriş merkezinde korkunç ölüm... İntihar mı, kaza mı ? Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor: Cuma indirim, Salı zam! Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor: Cuma indirim, Salı zam! Ekranların sevilen dizisinde sürpriz veda... Ekranların sevilen dizisinde sürpriz veda... İstanbul'da fırtınada devrilen tabelanın altında kaldı! Korkunç olay kamerada... İstanbul'da fırtınada devrilen tabelanın altında kaldı! Korkunç olay kamerada... Canlı yayında Melih Gökçek kavgası: ''Senin de yedi ceddinin de...'' Canlı yayında Melih Gökçek kavgası: ''Senin de yedi ceddinin de...''