AK Parti YSK Temsilcisi: ''Mazbata iptal kararı çıktı''

YSK'nın AK Partili temsilcisi Recep Özel skandal seçimin yenilenmesi kararı hakkında açıklama yaptı.

Recep Özel'in açıklamasının satır başları şöyle oldu:

9 ana başlık altında itirazda bulunmuştuk. Bunlarda özellikle sandık kurulu başkanlarının kamu dairelerinden olmadığını tespit etmiştik.

Bu yüzden seçimlerin yenilenmesi kararı çıktı. Herkes hür iradesiyle kararını verdi. 7'ye 4 gibi bir karar ortaya çıktı. Biz hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Bu kararın hayırlı uğurlu olsun.

Mazbata iptal kararı da çıktı. Sandık kurulları oluşturulacak, oy pusulaları basılacak. 60 gün sonrası 7 Temmuz'a geliyordu. Bir an önce bu süreci atlatmak seçim tartışmalarını uzatmamak için bu tarih seçildi.