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AK Parti'de 4 il başkanı değişti

AK Parti'de 4 il başkanı değişti
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş il başkanlıklarına yeni isimler atadı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, Rize İl Başkanlığı'na Yılmaz Katmer, Şanlıurfa İl Başkanlığı'na Mehmet İlhami Günbegi, Mardin İl Başkanlığı'na Mehmet Uncu ve Kahramanmaraş İl Başkanlığı'na Burak Gül getirildi.

Yeni il başkanlarının görev yazılarını aldığı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiği fotoğraflar da paylaşıldı.

Eski Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, Eski Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Eski Mardin İl Başkanı Vahap Alma ve Eski Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan'a çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Etiketler ak parti il başkanları değişiklik atama Revizyon recep tayyip erdoğan
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