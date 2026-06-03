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AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı

AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı
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AK Parti Teşkilat Başkanlığı, teşkilatlarda yenilenme süreci kapsamında Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt illerinde görev değişikliğine gidildiğini duyurdu. Yeni il başkanlarının kısa sürede göreve başlayacağı belirtildi.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; siyasi varlığı ve etkinliği en üst noktaya taşımak amacıyla 4 ilin başkanlıklarında görev değişikliğine gidildi. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te yeni il başkanlarının kısa sürede göreve başlayacağını duyurdu.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidilmiştir. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır. AK Parti sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz. Emek ve gayretleriyle mücadelemize eşsiz katkılar sağlayarak görevlerini devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hedefimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmaktır" denildi. 

 

 

DHA

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Etiketler ak parti görevden alma il başkanı adana diyarbakır giresun Siirt
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