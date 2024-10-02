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AK Parti'de 4 isim görevden alındı

AK Parti'de 4 isim görevden alındı
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AK Parti'de Cumhurbaşkanı ve parti lideri Erdoğan'ın başlattığı "revizyon" sürecinde 4 ilçe başkanı görevdenalındı.

Muğla AK Parti yönetiminde geçtiğimiz haftalarda yapılması gereken delege seçimlerinin genel merkez kararıyla iptal edilmesinin ardından, 4 ilçe başkanıyla yönetimleri görevden alındı.

Sözcü gazetesinden Yaşar Anter'in haberine göre genel merkez tarafından Bodrum ile Datça, Marmaris ve Dalaman ilçe başkanlarının istifaları istendi. Yılsonuna kadar yapılması planlanan ilçe kongrelerine önümüzdeki günlerde atanacak yeni başkan ve yönetimleriyle gidileceği bilgisi edinildi.

Muğla’da iki hafta önce de Milas İlçe Başkanı Emin Çelik görevden alınmış, yerine il Kadın Kolları Başkanı Duygu Pınar Marçal Doğru atanmıştı.

 

Sözcü

Etiketler ak parti ilçe başkanı başkan Revizyon değişim recep tayyip erdoğan
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