AK Parti'de 50 tepki istifası daha: ''Bir sürü boş beleş asalak insan var''

AK Parti Keban İlçe Başkanı Yusuf Demir partisinin İl Başkanlığı tarafından görevden alınınca zehir zemberek açıklamalar yaptı. “Reisin sırtına binmiş onun sırtından geçinen bir sürü boş beleş asalak insan var” diyen Demir “Yazıklar olsun bunlara. Herkes AK Parti’yi öldürmek için mücadele veriyor” ifadelerini kullandı.

Sözcü’nün haberine göre AK Parti Elazığ İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi öncesi Elazığ'da ilçe başkanlarının istifasını istedi. İstifa ettirilen ilçelerden biri olan Keban İlçe Başkanı Yusuf Demir, istifasının istenme gerekçesinin Keban bağımsız belediye başkanı Fethiye Atlı'ya birlikte hareket ettiğinden kaynaklı olduğunu söyledi. Yusuf Demir, istifa sonrası sert açıklamalarda bulundu.

‘BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKANIYLA HAREKET EDİYORSUNUZ İSTİFANIZ İSTENİYOR‘

Göreve getirildiği günden itibaren Keban halkı ve AK Parti için mücadele verdiğini savunan Yusuf Demir, “Sayın belediye başkanımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla muhtarlarımızla siyasi parti başkanlarımızla çalışmalar yapıyorduk, ilçemizin kalkınması için bakanlarımızla görüşmeler yapıyorduk. Biz sadece Kebanlılar için çalıştık bugün yine olsa gene elimden fazlasını yaparım ama benim yapmış olduğum bu çalışmalarda rahatsızlık duydular neden bizim haberimiz olmadan çalışıyorsun diyerek istifamı istediler. İl yönetiminin bana söyledikleri aynen şu; bağımsız belediye başkanıyla hareket ediyorsunuz ona destek verdiğiniz izlenimine varıldığı için istifanız isteniyor denildi” dedi